Mersin'de Plastik Atık Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
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Mersin'de Plastik Atık Yönetimi Toplantısı

Mersin\'de Plastik Atık Yönetimi Toplantısı
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Mersin'de plastik atık yönetimi için koordinasyon toplantısı yapıldı, deniz kirliliği değerlendirildi.

İstanbul'da yapılacak Türkiye Plastik Atık Çalıştayı öncesinde Mersin'in plastik atık yönetim durumunun değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda ve Mersin Valiliği himayesinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi.

Vali Atilla Toros başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, 31 Ağustos-1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı öncesinde kentin plastik atık yönetimindeki durumu, kaynakta azaltma ve ayrı toplama uygulamaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısı, kıyı ve deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ile yerel ölçekteki ihtiyaç ve çözüm önerileri görüşüldü.

Mersin Valisi Toros, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu Sıfır Atık vizyonunun hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Mersin'de bu anlayışı sahada güçlendirmeyi ve somut sonuçlara dönüştürmeyi önemsediklerini anlatan Toros, şöyle konuştu:

"Mersin, 321 kilometrelik eşsiz kıyı şeridiyle Akdeniz'in en önemli deniz kentlerinden biridir. Denizlerimizin ve kıyılarımızın temizliği, Mersin'imizin geleceği ve biyoçeşitlilik açısından kritik önem taşımaktadır. Toplantımızda Mersin'in plastik döngüsündeki mevcut durumu, özellikle deniz ve kıyı kirliliğine ilişkin değerlendirmeleri ele aldık. İlgili kurumların belediyelerin, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin görüşlerini aldık. Ortaya çıkan değerlendirmeler doğrultusunda kirliliğin kaynağında önlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduk."

Toros, çevrenin korunması konusunda tavizsiz yaklaşım içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kentte ilgili kurumlarla daha önce toplantı yaptıklarını belirten Toros, bu toplantılarda bahse konu kirliliğin denizlere ulaştığı ve görüldüğü yönünde çok önemli tespitlerin olduğunu kaydetti.

Kentte plastik geri kazanım tesislerine yönelik denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Toros, şöyle devam etti:

"İlimizde faaliyet gösteren 20 plastik geri kazanım tesisinde denetimler gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı hareket eden 2 tesise idari yaptırım uyguladık. Ayrıca kentsel atık su arıtma tesislerinden numuneler alındı. Alınan numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Başta denizlerimiz olmak üzere çevremizi korumak adına her türlü idari, bilimsel ve teknik tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kentte geçen yıl 1635 denetim yapıldığını anlatan Toros, bu yıl içerisinde de 1312 denetim gerçekleştirildiğini vurguladı.

Vali Toros, "Geçen yıl kesilen ceza miktarı 59 milyon 246 bin 75 lira. 2026 yılında, 49 milyon 395 bin 812 lira olmak üzere cezalar kestik. 20 tesisimize de aralıksız denetim yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Çevreyi ve denizleri korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Toros, ortak akılla uygulanabilir kalıcı çözümler geliştirmeyi hedeflediklerine dikkati çekti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da plastik meselesini yalnızca "atığı nasıl toplayıp geri dönüştüreceğiz?" sorusuyla sınırlı görmediklerini vurguladı.

Asıl hedeflerinin gereksiz plastik kullanımını azaltmak olduğunu vurgulayan Ağırbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz, atığın kaynağında oluşmasını önlemek, yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü güçlendirmek, plastiklerin doğaya özellikle de denizlerimize ulaşmasının önüne geçmek. Çünkü denize ulaşan plastik yalnızca bir çevre kirliliği meselesi değil, ekosistemimizi ve gelecek nesillerimizi ilgilendiren uzun vadeli bir sorun. Bu nedenle Türkiye'nin deniz ve kıyı ekosistemlerini korumaya yönelik attığı adımları son derece kıymetli buluyoruz."

Ağırbaş, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'daki toplantılarından elde edecekleri görüş ve önerileri Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşıyacaklarını anlattı.

Çalışmalarının temelinde Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin ortaya koyduğu güçlü vizyonun bulunduğunu belirten Ağırbaş, "Sıfır Atık bizlere yalnızca atığı yönetmeyi değil, kaynağı korumayı, israfı azaltmayı, atıklar oluşmadan önlemeyi ve ekonomiyi daha döngüsel hale getirmeyi öğretiyor. Biz de plastik konusunda bu anlayışı daha ileriye taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Toros ve Ağırbaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Plastik, Güncel, Mersin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Plastik Atık Yönetimi Toplantısı - Son Dakika

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