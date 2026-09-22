Mersin\'de polis ekipleri Türk Kızılay için müdürlük binasında kan bağışladı

Mersin'de polis ekipleri Türk Kızılay için müdürlük binasında kan bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de polis ekipleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası müdürlük binasında stant kuruldu; Aktaş ve polis ekipleri kan bağışı yaptı.
Mersin'de polis ekipleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmenin ardından müdürlük binasında kan bağışı kampanyası için stant kuruldu.
Aktaş ve polis ekipleri, kan bağışı yaptı.
Kaynak: AA
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