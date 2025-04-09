Mersin'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehitlikte düzenlenen programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.
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