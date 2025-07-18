Mersin\'de Restoranda Kargaşa: 10 Tutuklama

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir restoranda 8 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda 13 Temmuz'da işletme sahipleri ile müşteriler arasında müzisyenlerin müzik çalması konusunda çıktığı öne sürülen ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürdü.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmayla kavgaya karıştığı tespit edilen H.İ.A, S.H, B.U, E.G, S.T, H.A, D.C.S, M.H, S.A.A. ve R.T'yi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda 13 Temmuz'da işletme sahipleriyle bazı müşteriler arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri de kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatmıştı.