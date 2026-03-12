Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Son Dakika

Mersin'de Rüşvet Operasyonu: 7 Gözaltı

12.03.2026 15:58
Mersin'de rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" gibi çeşitli suçlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın da olduğu 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemesinde Özel Kalem Müdürü Uyan ve yakınlarının mal varlıklarında dikkati çekici artış olduğu, edinilen taşınmazların bedellerinin üçüncü kişiler ve firmalar tarafından ödendiği, bu firmaların banka hesaplarına ise Büyükşehir Belediyesinden para girişlerinin bulunduğu belirlendi.

Belediyeden firmalara aktarılan paraların, Uyan ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı da tespit edildi.

İncelemede, Büyükşehir Belediyesine doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu saptandı.

Yapılan tespitler sonrası Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Doğukan Uyan ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

21 taşınmaz ve 4 araca el konulmuştu

Soruşturma kapsamında dün polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde ve Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapmış, Başsavcılık 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

