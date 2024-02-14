Mersin\'de 14 Şubat\'ta nikah masasına oturan çiftler

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Mersin'de hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturuyor.

Nikah tarihlerinin özel bir güne denk gelmesini isteyen çok sayıda çift, Sevgililer Günü dolayısıyla kentteki evlendirme dairelerine başvurdu.

Akdeniz Belediyesi evlendirme memuru Yunus Emre Yenipınar, 14 Şubat dolayısıyla yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bugün için çok sayıda talep aldıklarını aktaran Yenipınar, "20 çiftimizin nikahını kıyacağız. Sabah 9'da başladık, akşama kadar da devam edeceğiz. Bu özel günü çiftlerimiz adına ölümsüzleştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Evlilik kararı alan Bekir Yesin (28) ile Arzu Bağuç (28), belediyenin nikah salonundaki törende dünya evine girdi.

Özel bir günde hayatlarını birleştirmek istediklerini dile getiren Yesin, 14 Şubat'ta evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.