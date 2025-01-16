Mersin'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Mersin'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesinde elindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen kişinin yakalanmasın için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Zanlının ikametindeki aramada, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 112 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.