Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin\'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak silah satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından takibe alındı. Yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, dürbün, bıçak, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

28.03.2024 09:29  Güncelleme: 09:29
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Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde örgütlü olarak ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 4 kişi takibe alındı.

Çalışmalarda, daha önce satılan silahlarından birinin "şüpheli ölüm" olayında kullandığı saptandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, tabanca, av tüfeği, dürbün, 3 bıçak, 2 şarjör ve 37 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de silah kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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