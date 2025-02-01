Mersin\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama

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Mersin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Akdeniz ilçesinde 29 Ocak'ta çıkan ve yaralı 3 kişiden Hüseyin Reber Türk'ün (29) yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince yakalanan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 29 Ocak'ta bir mekanda tartışan iki grup, Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda karşılaşmış, tartışmanın devam etmesi sonucu çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Türk'ün, 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün akrabası olduğu öğrenilmişti.

Silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.