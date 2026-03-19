Mersin'de silahlı kavga kurşunu can aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de silahlı kavga kurşunu can aldı

19.03.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şükran Cengiz, silahlı çatışmanın ortasında karnına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

MERSİN'de 3 çocuk annesi Şükran Cengiz (37), sokakta 2 aile arasında çıkan silahlı kavgayı merak edip evinin önüne çıkınca seken kurşunlardan biri karnına isabet etti. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Cengiz'in ailesi, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 12 Mart akşamı merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 2 grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 3 çocuk annesi Şükran Cengiz, vücuduna isabet kurşunla ağır yaralandı. Karnına kurşun isabet eden ve hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkardıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Olayın üzüntüsünü yaşayan Cengiz ailesi, katillerin en ağır cezayı almasını istedi. Eşinin sebepsiz yere öldüğünü belirten Celal Cengiz, "Olay günü evin damından sesler geliyordu. Hırsız olabileceği şüphesiyle el fenerini alıp çıktım. Damda kimsenin olmadığını görünce aşağı indim. Ev halkı kapının önünde toplanmıştı. İçeri girmelerini söylerken bir anda eşimin yerde yattığını gördüm. Kan içinde kalmıştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Eşim için adalet istiyorum. Kavga edenlerin kim olduklarını bilmiyoruz. O akşam ramazandan dolayı yemek vermiştik. Eşim Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aradan yarım saat geçmedi, böyle sesler çıkınca o da telaşla dışarı çıktı ve böyle bir talihsizlik yaşadık. Çok zor bir durum. Allah bize sabır versin, adalet yerini bulsun" diye konuştu.

'BAYILDIĞINI SANDIK AMA VURULMUŞ'

Olay günü Cengiz'in yanında bulunan kayınbiraderi Kemal Cengiz, "Olay günü evin damından sesler geldi. Çıkıp baktığımda kimseyi göremedim. Ardından ağabeyimle beraber dışarı çıktık. Büyük bir kalabalık vardı. Sokaktan eve dönerken yengem dışarı çıktı. Bu sırada sokağın başından silah sıkıldı. Yengemi koruyup içeri aldık. Yengem bir anda yer düştü. Biz bayıldığını sandık ama vurulmuş. Yengem için adalet istiyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
Kaza değil resmen can pazarı 4 kişi araçta sıkıştı Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 13:13:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.