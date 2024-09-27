Mersin\'de Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin ölmesine, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Toroslar ilçesinde 18 Eylül'de, seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlediği ve sürücü Ahmet Öncel'in ölmesine, yanındaki kardeşi Talat Öncel'in de ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Serkan G. olduğunu belirledi.

Şüpheli, Toroslar ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ağır yaralı Talat Öncel'in ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Toroslar ilçesinde Ahmet Öncel idaresindeki 33 ADD 561 plakalı otomobile Sağlık Mahallesi'nde seyir halindeyken silahla ateş açılmış, saldırı sonucu sürücü Öncel hayatını kaybetmiş, yanındaki kardeşi Talat Öncel ağır yaralanmıştı.