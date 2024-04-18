Mersin\'de Hizmet-İş Sendikası üyeleri Silifke Belediyesi önünde eylem yaptı

Mersin'de Hizmet-İş Sendikası üyeleri, 31 Mart'taki yerel seçimin ardından 30 işçinin işten çıkarıldığı Silifke Belediyesinin önünde eylem yaptı.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen grup, CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçilen Mustafa Turgut'u protesto etti.
İşten çıkarılan işçilerin de yer aldığı katılımcılar, basın açıklamasının ardından oturma eylemi yaptı.
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, işçilerin yanında olduklarını söyledi.
Turgut'a tepki gösteren Özdemir, "Silifke Belediye Başkanı seçimden sonra mazbatasını alır almaz 'bayram, seyran' demeden, insanların ekmeğini gözetmeden 30 kişiyi işten çıkarttı. Türkiye'deki belediye başkanlarına sesleniyoruz; sizin göreviniz kazanır kazanmaz işçilerin ekmeğiyle uğraşmak değil, şehirlerinize hizmet etmektir." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunan Özdemir, "Seçimden önce işçileri ziyaret ediyorsun, onlarla fotoğraf çektiriyorsun ve 'Beraber çalışacağız.' diyorsun. Seçimi kazanır kazanmaz bunlara ihanet ederek hemen kapı dışarı bırakıyorsun. Siz farklı konuşuyorsunuz, belediye başkanlarınız farklı hareket ediyor. Mutlaka bu zulümlere 'dur' deyiniz." ifadelerini kullandı.
Hizmet-İş Sendikasının işçiler görevlerine dönene kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Özdemir, "İşçilerin istedikleri sendikaya girmeleri, üye olmaları anayasal haklarıdır. Bu yapılan zorbalıklara, zulümlere sessiz kalmayacağız." diye konuştu.
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