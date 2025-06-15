Mersin\'de Sınav Heyecanına Su İkramıyla Destek

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerinde stant kurarak, sınava giren öğrencilere su ikram etti. Dağıtımlar, kentin 12 ilçesinde 22 okul önünde yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 12 ilçede toplam 22 okul önünde sabahın erken saatlerinde kurulan stantlarda, sınav heyecanı yaşayan öğrencilere su ikram edilirken, başarılar dilekleriyle moral aşılandı.

Ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek, velilere de su ikramında bulundu.

"Öğrencilerin sınav heyecanına ortak olmak için 12 ilçede 22 okul önünde stant açtık"

Halkkent Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde Matematik Öğretmeni Gülhatun Saraçoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sınava giren öğrenci ve onları bekleyen ailelerinin sınav heyecanına ortak olmak istediklerini söyledi. Sınav süresi boyunca öğrencilerin çok fazla emek vererek bugünlere geldiğini aktaran Saraçoğlu, "Bizler de onlara destek olmak amacıyla okul önlerinde stant açtık. Tüm sene boyunca öğrencilerimizi hem akademik hem psikolojik anlamda bu sınava hazırladık. Sosyal aktivitelerimizle onların motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Bugün de 12 ilçemizde 22 noktada su dağıtımı gerçekleştirdik. Sınav günü yanlarında olarak onların hem sınav heyecanlarını paylaşıyor hem de umutlarına ortak oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sınava giren tüm öğrencilerin gönüllerindeki okulları kazanmasını diliyoruz" dedi.

LGS'ye giren öğrencilerden Ömür Efe Bilici, "Su almayı unutmuştum, evden acil çıkmıştım. Çok iyi oldu. Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kızını sınava getiren velilerden Mehmet Mecit Kurtay, "Büyükşehir çoğu belediyenin düşünmediğini düşünmüş. Bu ince düşünce için Büyükşehir'e teşekkür ederim. Diğer belediyelere de örnek olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Oğlu Halkkent Eğitimi ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden faydalanan veli Eyüp Yüğrük ise "Oğlum altıncı sınıftan beri kurs merkezinden faydalandı. Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle olan iletişimi, aynı zaman da öğretmenlerin de iletişimi çok güzeldi. Denemeler, soru kitapçıkları, kaynak kitaplar gayet başarılıydı. Eğitim süreci boyunca öğretmenlerimiz hep yanımızdaydı. Çocuğumun orada çok kaliteli bir eğitim aldığına yürekten inanıyorum" dedi.