Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, su deposuna düşen 2 inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Atlılar Mahallesi'nde bir besi çiftliğinde 2 inek, 7 metrelik su deposuna düştü.
Çiftlik çalışanları, kendi imkanlarıyla inekleri çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, kurdukları halat sistemiyle hayvanları bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan inekler sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de su deposuna düşen 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?