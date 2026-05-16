Mersin\'de Suç Örgütüne Operasyon

Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ve Anamur ilçesindeki çiftçilerden baskı, cebir ve şiddetle para ve değerli eşya talebinde bulunan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Hasan Y, Emrah Berkan B, Aslan Y, Hayrullah Y, Osman S. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 av tüfeği, av tüfeği şarjörü, 14 av tüfeği fişeği ve 10 kök Hint keneviri, 2 gram kenevir tohumu, 7 cep telefonu ve 5 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Hasan Y, Emrah Berkan B, Hayrullah Y, Osman S. ve Mehmet G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Aslan Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.