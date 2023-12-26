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Mersin'de Tapu Tartışması Sonucu Kardeşler Birbirini Öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de Tapu Tartışması Sonucu Kardeşler Birbirini Öldürdü

Mersin'de tapu meselesi nedeniyle tartışan Önder Deligöz, ablası Dudu Uslu'yu tabanca ile öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin\'de Tapu Tartışması Sonucu Kardeşler Birbirini Öldürdü
26.12.2023 - 11:00,
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MERSİN'de tapu meselesi nedeniyle tartıştığı ablası Dudu Uslu'yu (50) tabanca ile öldüren Önder Önder Deligöz (45) aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Deligöz, tapu meselesi nedeniye tartıştığı evli ablası Dudu Uslu'yu tabancayla vurarak öldürdü. Deligöz daha sonra aynı silahla intihar etti. 2 kardeşin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de Tapu Tartışması Sonucu Kardeşler Birbirini Öldürdü - Son Dakika
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