Mersin'de Taraftar Meydanlarında Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Taraftar Meydanlarında Yenileme Çalışmaları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı. Hava koşullarından etkilenen meydanlar, yenilikçi düzenlemelerle daha canlı ve çekici hale getirilecek.

21.01.2025 10:20  Güncelleme: 11:20
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlattı. Olumsuz hava koşullarından çabuk etkilenen meydanlarda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yenilikçi ve taze bir hava katmayı planlayan Büyükşehir, fonksiyonel olarak işlevini yitirmiş yapıları da daha canlı ve görsel açıdan çekici bir hale getirmeyi hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği estetik dokunuşlarla kenti güzelleştirmeye ve kente değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda taraftar gruplarının maç coşkusunu hep bir arada yaşamak için maç öncesi ve sonrası bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası olan Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışması başlatıldı.

Sahilde bulunmaları sebebiyle sıcaklık ve nem gibi olumsuz hava koşullarından çabuk etkilenen, eskiyen, canlılık dokusunu yitiren meydanlarda; boyama, ışıklandırma, yeşil alan düzenlemeleri ve tadilat gibi çalışmalar yapan Büyükşehir, meydanlara yenilikçi ve taze bir hava katmayı planlarken, fonksiyonel olarak işlevini yitirmiş yapıları daha canlı ve görsel açıdan çekici hale getirmeyi hedefliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Kültür Park Saha Sorumlusu olarak görev yapan Tümer Bal, sahil kesiminde yer alan meydanlarda yapılan yenileme ve tadilat çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Meydanlarımızın sahilde yer alması dolayısıyla hem beton hem demir aksamlarında, salıncak ve elektik direkleri gibi alanlarda tuzlu su, nem ve rüzgar sebebiyle deformasyon yaşıyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak Mersin İdman Yurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatarasay meydanlarında, bu hafta itibariyle tadilata başladık. Elektrik, aydınlatma, boyama ve tüm tadilat ihtiyaçlarını gideriyoruz. Halkımıza daha formunda ve daha ışıl ışıl meydanlar hazırlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Taraftar Meydanlarında Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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