Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yurt içinden temin edilen tarihi eserleri usulsüz yollarla ülke dışına çıkarma hazırlığında olan 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.