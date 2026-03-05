Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yurt içinden temin edilen tarihi eserleri usulsüz yollarla ülke dışına çıkarma hazırlığında olan 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
