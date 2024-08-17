Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Kitap ve Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Kitap ve Sikke Ele Geçirildi

Mersin\'de Tarihi Eser Operasyonu: Kitap ve Sikke Ele Geçirildi

Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ile çok sayıda sikke, ziynet eşyası ve mühür ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

17.08.2024 12:17
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MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ile çok sayıda sikke, ziynet eşyası ve mühür ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ve Akdeniz ilçelerinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 kişiyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırmanın ardından iki ayrı operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser kaçakçısı M.A.G. ile C.Ç.'yi gözaltına aldı. Tarihi eser kaçakçılarının aracında ve evinde arama yapan jandarma ekipleri 147 sikke, 17 yüzük, 1 mühür ile Yunan-Ortodoks dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, 3-sayfa, Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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