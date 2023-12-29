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Mersin'de Tartışma Sonucu Tabancayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Tartışma Sonucu Tabancayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde Meydan Mahallesi'nde M.Ö. ile Ali Yaşlı arasında çıkan tartışma sonucunda M.Ö., tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etti. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalara başladı.

Mersin\'de Tartışma Sonucu Tabancayla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 14:39,  Güncelleme: 14:41
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Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.

Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta M.Ö. ile Ali Yaşlı (22) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada M.Ö. yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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