Mersin\'de Tedavi Gören Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı

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Mersin'de başına aldığı darbe nedeniyle 2 yıl tedavi gören "caretta caretta" cinsi deniz kaplumbağası, iyileşmesinin ardından mavi suyla buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022'de yaralı bulunan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Başına darbe aldığı belirlenen 50 yaşındaki kaplumbağanın tedavi ve bakımı tamamlandı.

Marka takılan kaplumbağa, Erdemli ilçesindeki Devlet Bahçeli Meydanı'nın sahilinde düzenlenen etkinlikte denizle buluşturuldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, kentte deniz kaplumbağalarının yumurtlamasına ev sahipliği yapan 4 tescilli yerin olduğunu söyledi.

Pehlivan, doğanın korunmasının önemini vurgulayarak, "Kaplumbağaların denizlerdeki ekolojik dengenin sağlanmasında çok büyük fonksiyonu var. Merkezimizde çeşitli nedenlerden dolayı yaralanmış ve zarar görmüş kaplumbağaların tedavisi sağlanıyor. Bugün de tedavisi tamamlanan 54'üncü kaplumbağamızı denize uğurladık." dedi.

Etkinliğe, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ömer Arslan ile öğrenciler katıldı.