Mersin'de TIR'a çarpan sebze yüklü kamyonun sürücüsü Hacı Mehmet Dam öldü - Son Dakika
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Mersin'de TIR'a çarpan sebze yüklü kamyonun sürücüsü Hacı Mehmet Dam öldü

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Mersin\'de TIR\'a çarpan sebze yüklü kamyonun sürücüsü Hacı Mehmet Dam öldü
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Mersin'de Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde sebze yüklü kamyonun TIR'a arkadan çarpması sonucu sürücü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Dam'ın cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MERSİN'de TIR'a arkadan çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü Hacı Mehmet Dam, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hacı Mehmet Dam'ın kullandığı 80 AG 162 plakalı sebze yüklü kamyon, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Dam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Dam'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Adli Tıp KurumuİtfaiyeOtopsiTarsusMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de TIR'a çarpan sebze yüklü kamyonun sürücüsü Hacı Mehmet Dam öldü - Son Dakika
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