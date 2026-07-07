Mersin\'de Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

B.T. (63) idaresindeki 21 DR 064 plakalı dorsesiz tır, Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Araç, bu şeritte ilerleyen Y.Ç. (41) yönetimindeki 33 AIF 922 çekici ve 33 AFT 795 dorse plakalı ayçiçeği yağı yüklü tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada B.T. idaresindeki tırda yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Şehmus Tazecan hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Yaralılar hastaneye, Tazecan'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.