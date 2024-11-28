Mersin'de 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi Büyüyor - Son Dakika
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Mersin'de 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi Büyüyor

Mersin\'de \'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın\' Projesi Büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi, Sevgi Evi'nde kalan çocuklar için 'İki Bavul Dolusu' adlı oyun sergiledi. Proje, çocukların kültür ve sanata ulaşmasını hedefliyor.

28.11.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın" projesi, yeni çocuklarla büyümeye devam ediyor. Şehir Tiyatrosu ekipleri, son olarak "İki Bavul Dolusu" adlı çocuk oyununu, Sevgi Evi'nde kalan çocuklar için sahneledi.

Çocukların kültür ve sanatla tanışması, yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını geliştirmeleri amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın" projesi büyüyor. Şimdiye kadar çocuk tiyatrosu gösterimleri ile binlerce çocuğa ulaşan Şehir Tiyatrosu ekipleri, son olarak "İki Bavul Dolusu" adlı çocuk oyununu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'nde kalan çocuklar için oynadı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yer alan Çocuk Sahnesi'nde oynanan oyun, büyük beğeni topladı.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, "Projemizi bu sezonda da devam ettirme kararı aldık. Okulların ara tatil olması dolayısıyla, çocuk oyunlarımıza ara vermek istemedik. Projemiz kapsamında Belediye Ana Hizmet Binası'nda bulunan Mersin Şehir Tiyatrosu Çocuk Sahnesi'nde, Sevgi Evleri'nden küçük hanımları ve küçük beyleri ağırladık. Çocuklar, temsilden sonra buradan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Onlarla yeniden buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' Projesi Büyüyor - Son Dakika

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