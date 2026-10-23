Mersin\'de torbacı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı, 88,13 gram eroin ele geçirildi

Mersin'de torbacı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı, 88,13 gram eroin ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin aramalarında 55 sentetik ecza, 88,13 gram eroin, 24,81 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda B.İ, A.İ, H.A, A.T. ve K.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 55 sentetik ecza, 88,13 gram eroin, 24,81 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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