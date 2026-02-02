Mersin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Mersin'de Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

02.02.2026 23:54  Güncelleme: 02:04
Mersin Valiliği, Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kaza, yaya geçidindeki vatandaşlara çarpan bir aracın sollama yaparken gerçekleşti.

(MERSİN) - Mersin Valiliği, Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 20.45 sıralarında Bekirde Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Bir aracın, başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada yaya geçidinde bulunan vatandaşlara çarpması sonucu kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valilik açıklamasında, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazaya ilişkin, "Akdeniz ilçemizde, bir aracın yaya geçidindeki yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Hem kendi canımız hem de başkalarının hayatı için trafik kurallarına uyalım; daha fazla acı yaşanmasına izin vermeyelim." dedi.

Kaynak: ANKA

