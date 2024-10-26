Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ü.T. (62) yönetimindeki 01 ALU 161 plakalı hafif ticari araç, Kaleardı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Ü.T, kaldırıldığı Çamlıyayla Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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