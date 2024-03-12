Mersin'de trafik kazasında annesini kaybeden çocuğun yaralı olduğu kaza sürücüsü tutuklandı

Türkiye Sanayi Üretimi Ocak Ayında Yüzde 1,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı. Aylık olarak ise sanayi üretimi değişmedi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.