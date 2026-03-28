Mersin\'de trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal; 23 Mart 2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.