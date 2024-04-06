Mersin'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce Muğdat Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Müftüsü Aydın Yığman ve vatandaşlar katıldı.???????
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Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda araçlarını 30-40 dakikalık mola süresinde şarj edebiliyor. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte sürücüler şarj konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olduğunda ise yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre daha ekonomik olduğu ifade ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.