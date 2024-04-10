Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Mersin\'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü ve diğer katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

10.04.2024 14:51
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Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Selma Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA

Mersin, Tören, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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