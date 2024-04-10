Mersin'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Selma Petek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Beşiktaş'ta motosikletiyle ilerlerken hafif ticari araçla çarpışan Semanur Hacıoğlu, 22 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Hacıoğlu'nun cenazesi Esenler'de düzenlenen törenin ardından defnedildi. Kazanın ardından tutuklanan araç sürücüsü ise serbest bırakılmış, ancak Hacıoğlu'nun vefat etmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Emekliler, düşük maaşlarla geçinemediklerini ve eskiden yapabildikleri birikimleri artık yapamadıklarını belirtiyor. Birçok kişi, bayram alışverişi yapamadığını ve torunlarını giydiremediğini ifade ediyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarından kısma yöntemiyle ekonomik krizin çözülemeyeceği vurgulanıyor. Azerbaycan'dan gelen bir akademisyen ise Türkiye'de iş olanaklarının çok az olduğunu ve öğrencilerin sorunlarının arttığını dile getiriyor.
Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Ramazan Bayramı yoğunluğu sebebiyle artan trafik akışını denetlemek amacıyla Bandırma girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlere katıldı. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı trafiği, Bandırma'da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, bayramı sevdikleriyle geçirebilmek için yollara düştü ve Bandırma geçiş güzergahında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zaman zaman trafik, neredeyse durma noktasına geldi. Bu yoğunluk karşısında Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve daha güvenli bir bayram tatili geçirilmesini temin için denetimlerini artırdı. Kaymakam Engin Aksakal da, denetimlere bizzat katılarak sürücüleri bilgilendirdi ve trafik tedbirlerine uyulmasının önemini vurguladı. Kaymakam Aksakal, sürücülere yönelik olarak yaptığı konuşmada, 'Dokuz günlük Ramazan Bayramı münasebetiyle seyahat edecek vatandaşlarımız, sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız için lütfen emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine ve trafik kurallarına uyun' dedi ve tüm görevli personel ile vatandaşların bayramını kutladı.
Çin'in Harbin kentinden Avrupa'ya giden, 290 adet yerli yapım ticari araçla yüklü ilk JSQ yük treni Salı günü yola çıktı. JSQ, ticari otomobillerin taşınmasına tahsis edilmiş özel bir tren modeli.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 16 kadının oluşturduğu koro, Antika Pazarı'na gelen ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kadın Ritim Grubu, müzik performansıyla büyük ilgi gördü.
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