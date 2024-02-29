Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası başladı

Mersin\'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katılıyor. İlk gün çiftler, tekler ve kombine kategorilerinde dereceye girmek için sporcular performans sergiledi. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, sporculara başarılar diledi. Organizasyon 3 Mart'ta sona erecek.

29.02.2024 17:41
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca (TBBDF), Toroslar Bocce Tesisi'nde organize edilen şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular çiftler, tekler, kombine kategorilerinde dereceye girmek için performans sergiledi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız, şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

Organizasyon 3 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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