Mersin\'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinliği Düzenlendi

Mersin'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Yenişehir ilçesi Türk Telekom İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, yerli üretimin her alanda teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
Konuşmaların ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, halk oyunu gösterisi sundu.
Katılımcılar daha sonra yerli malı ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.
Etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.???????
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