Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Reformer Pilates Kursu Desteği

29.01.2026 09:35  Güncelleme: 10:58
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz reformer pilates kursları, kadınların bedensel ve mental sağlığına katkı sağlıyor. 6 hafta süren kurslara Eylül ayından bu yana 300 kadın katılmış olup, katılımcılar sağlık ve sosyal yaşamda olumlu değişimler yaşıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen reformer pilates kurslarına katılan kadınlar, 6 hafta boyunca hem bedensel hem de mental anlamda rahatlıyor.

Kadınlara hem sosyal hem de fiziksel yönden destek sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi reformer pilates kursları, 6 haftada toplam 12 dersten oluşuyor ve kadınların sağlıklı hayat şartlarına katkıda bulunuyor. Dışarıda yüksek ücretlere mal olan kursların Büyükşehir tarafından ücretsiz olarak verilmesi ilgiyi ve katılımı artırırken, farklı gruplara yönelik çeşitlenen seans saatleri kadınlara kolaylık sağlıyor. Haftanın bir günü mat, bir günü reformer olarak ilerlenen kursta; çalışan kadınlar için mesai sonrası katılabilecekleri akşam seansları, cuma günleri ise 55 yaş ve üzeri kadınlar için çalışmalar yapılıyor.

Reformer pilates seanslarında yapılan çalışmalar özellikle bel-boyun fıtığı, omurga rahatsızlığı, fibromiyalji, kireçlenme gibi rahatsızlıkları olan kadınlara yönelik uygulanıyor. Kursa katılan kadınlar esneklik kazanmanın yanı sıra doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendiriliyor. Eylül ayından bu yana 300 kadının katıldığı kurslarda, şu anda 140 kadın yer alıyor. Seansları tamamlayan kadınlar; bedenlerinde gerçekleşen değişimleri fark ederek, ağrılarının azalmasından ve sosyal hayatta daha aktif olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

"Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınları bekliyoruz"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Pilates Eğitmeni olarak görev yapan Çağnur Yılmaz, hafta boyunca süren seansların yoğun ilgiyle devam ettiğini vurguladı. Yeni dönemde uygulanan akşam seanslarının, özellikle çalışan kadınlara büyük kolaylık sağladığını belirten Yılmaz, "Sabah 09.00'dan akşam 20.30'a kadar farklı saatlerde seanslarımız oluyor. 6 haftada 12 ders yapıyoruz. Bizimle spor yapmak isteyen tüm kadınlar, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde bulunan kurs kayıt bürosundan ücretsiz kayıt yaptırarak derslere başlayabilirler" dedi.

"Reformer pilates, özellikle fıtık ve eklem rahatsızlıklarına iyi geliyor"

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde Beden Eğitimi Öğretmeni ve Pilates Antrenörü olarak görev alan Hamide Şimşek ise çalışan kadınlar için akşam seanslarının elverişli olduğunun altını çizerek, "Kadınlardan çok güzel dönüşler oluyor, çünkü dışarıda bu kurslar ücretli yapılıyor. Spor anlamında da iyi bir gelişim sağlanıyor. Çoğu kadında birçok nedenden kaynaklanan fıtıklar ve eklem rahatsızlıkları oluştuğu için, reformer pilates bu açıdan faydalı oluyor" diye konuştu.

Reformer pilates kurslarına ilk seanstan itibaren severek katıldığını belirten Yasemin Gürer, ücretsiz olmasının önemli bir avantaj olduğunu belirtti. Katılım sağlayan tüm kadınların gelişme kaydettiğini sözlerine ekleyen Gürer, "Seanslar bize çok iyi geliyor. Bedensel anlamda fark edilir şekilde inceliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, böyle bir hizmeti ücretsiz olarak vermeyi düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Burada hem bedensel, hem de mental olarak rahatlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilates kursundan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden haberdar olduğunu dile getiren Nuray Düzgün, "Kendi başıma spor yapmadığım için denemek istedim ve çok faydasını gördüm. Hizmetin ücretsiz olması da çok önemli. Hem ücretsiz, hem de her yer çok temiz. Ayrıca hocalarımız çok kaliteli ve kibar insanlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kursa ilk defa katıldığını söyleyen Berrin Turalı da "Kursa bir arkadaşımın aracılığıyla geldim. Çok güzel bir ortam ve hocalarımız çok ilgili. Kadınlar için çok güzel bir imkan sağlanmış. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

