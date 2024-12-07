Mersin'de Uluslararası Maraton İçin Geri Sayım Başladı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Mersin Maratonu için geri sayım başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sahilde yaptığı sabah sporunun ardından maraton için kaydını yaptırarak, vatandaşları maraton coşkusuna ortak olmaya davet etti. Başkan Seçer, "Rekorlar şehri Mersin'de rekora koşacağız. Yeni bir rekorun ortaya çıkması için çaba göstereceğiz" dedi.

Başkan Seçer, Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisine alınan ve 15 Aralık Pazar günü "Rekorlar Şehrinde Rekorlara Koşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Mersin Maratonu için vatandaşlara katılım davetinde bulundu. Sabah sporunun ardından Uluslararası Mersin Maratonu için kaydını yaptıran Seçer, "15 Aralık'ta Uluslararası Mersin Maratonu'nun 6.'sını yapacağız. Rekorlar şehri Mersin'de rekora koşacağız. Yeni bir rekorun ortaya çıkması için çaba göstereceğiz. Kayıtlarımız 11 Aralık tarihine kadar devam ediyor. 'mbbspor.org' adresinden kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Müsabakalar 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek. Rekorlar şehri Mersin'de rekorlara koşmak için sizleri de bekliyoruz" diye konuştu.

42K, 10K ve Halk Koşusu (3K) parkurlarıyla her yaş grubunun yarışabileceği maraton, 14 Aralık'ta Özgecan Aslan Meydanı'nda fuarla başlayacak.