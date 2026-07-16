Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
16.07.2026 20:23
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Mersin'de düzenlenen operasyonda 155 bin 568 sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 155 bin 568 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 koli ve 1 poşet içerisinde toplam 155 bin 568 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 155 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika

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