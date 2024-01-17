 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 76 gram eroin, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 fişek, 22 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 500 lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin\'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
17.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:45
Abone Ol

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen ve aralarında aranan şüphelilerin de bulunduğu 54 zanlının yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 110 ekip ve 431 polis katılımıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri de operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 1 kilo 76 gram eroin, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 fişek, 22 kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 500 lira ele geçirildi.

Ekiplerin adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.??????????????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor

Son Dakika
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement