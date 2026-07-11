Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 164 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 29 Haziran-5 Temmuz'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 300 bin 784 uyuşturucu hap, 6 kilo 813 gram uyuşturucu madde, 1 tüfek, 2 tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 164 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko-Yetişkin" projeleri kapsamında 1129 kişiye bilgilendirme yapıldı.