Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Mersin'de 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki incelemede 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 4 şişe aseton ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.