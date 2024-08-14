Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

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MERSİN'de uyuşturu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çamlıyayla, Yenişehir, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde yaptığı araştırmalar sonucunda 7 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 122 kök kenevir, 817 gram bonzai, 72 gram metamfetamin, 73 gram kubar esrar ve 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.