Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Operasyonlar sonucunda, 1 kilo 88 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu, 2 bıçak, içime hazır esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma tarafından işlemleri için götürüldü.

13.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:30
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Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Erdemli ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 1 kilo 88 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu, 2 bıçak, içime hazır esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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