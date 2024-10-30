Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

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Mersin'de bir iş yerinde 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen iş yerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler M.T, S.T, H.B.Y, F.Ş. ve B.M.T. gözaltına alındı.

Aramalarda 16 kilo 168 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 65 litre kimyasal sıvı, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve mühimmat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, H.B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.