Mersin'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yapan ekipler, başka illerden temin edilen uyuşturucunun, şehirler arası yolcu otobüsüne "emanet eşya" olarak verilip kente gönderileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden ekipler, operasyonda 6 kilo 670 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler M.Y, M.T, N.D, H.D ve K.T. yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca otobüs terminalinde şüphe üzerine durdurulan Y.T'nin çantasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı Y.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.