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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamak için şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, 54 zanlı yakalandı ve bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi. Polis, zanlıları yakalamak ve adreslerde arama yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi
17.01.2024 - 06:47,
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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu" düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen ve aralarında aranan şüphelilerin de bulunduğu 54 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, 110 ekip ve 431 polis katılımıyla eş zamanlı yapılan baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpeklerle adreslerdeki aramaları sürüyor.

Kaynak: AA
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