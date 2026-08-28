Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
Mersin'de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı, 110 sentetik ecza ve uyuşturucu ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Merkez Mezitli ve Toroslar ilçelerindeki operasyonda şüpheliler S.T, U.K. ve Z.A. yakalandı.
Operasyonda 110 sentetik ecza, bir miktar sentetik uyuşturucu ve kokain ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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