Mersin'de Yağmur Suyu Hatları Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu hatları, ızgara ile menfezlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu hatları, ızgara ve menfez temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarına devam eden MESKİ, tüm ilçelerde ani ve aşırı yağışlarda oluşabilecek problemlere karşı aldığı önlemleri sıklaştırıyor. MESKİ'nin düzenli olarak devam ettiği bakım ve temizlik çalışmaları, yağmur suyu hatlarının verimli çalışmasına ve suyun hızlı bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlıyor. Yapılan çalışmalar sayesinde tıkanıklıkların önüne geçiliyor, ani yağışlarda oluşabilecek su birikintisi riskleri en az seviyeye indiriliyor. Aşırı yağışlar sonucunda cadde ve sokaklarda oluşabilecek su birikintilerinin neden olduğu hasarlara karşı da tedbir alan MESKİ, çalışmalarıyla yaya ve araçların trafik güvenliğini koruyor.

Büyük onarım maliyetlerinin önüne geçiliyor

MESKİ ekiplerinin yağmur suyu hatlarını temizlemesi ile birlikte yüzey sularının hızlı bir şekilde deşarj edilmesi, su birikintilerinin yol açabileceği maddi hasarların en aza indirilmesi, yaya ve araç trafiği için daha güvenli bir ortamın sağlanması, çevre sağlığının korunması gibi avantajlar elde ediliyor. MESKİ ekiplerinin yağmur suyu hatlarında periyodik olarak yaptığı bakım çalışmalarıyla hatların ömrü uzatılıyor ve böylece büyük onarım maliyetlerinin önüne geçiliyor.