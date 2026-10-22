Mersin'de yanan evde ölen çiftin davasında sanığa 2'şer ağırlaştırılmış müebbet istendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 yıl önce kundaklanan evde karı kocanın ölü bulunmasına ilişkin davada açıklanan esasa ilişkin mütalaada, tutuklu sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1 Mart 2024'te Arslanlı Mahallesi'nde müstakil evde çıkan yangında Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan sanık C.Ö. ile avukatlar ve Bütüner çiftinin yakınları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın misafir olarak gittiği ikamette Bütüner çiftini tespit edilemeyen şekilde öldürdüğünü belirtti.

Elif Bütüner'e ait ziynet eşyalarının ikamette bulunmadığını, bilirkişi raporuna göre yangının kundaklama sonucu çıktığını anlatan savcı, sanık C.Ö'nün olay öncesi ve sonrasında internette sıklıkla altın araştırması yaptığını anlattı.

Savcı, sanığın 3 yıl önce maske takıp silahla bir çiftin evine girdiği için de yargılandığını, bu davanın istinaf aşamasında olduğunu ifade etti.

Tüm deliller neticesinde C.Ö'nün çifti öldürdükten sonra ziynet eşyalarını çalıp ikameti ateşe verdiğinin değerlendirildiğini belirten savcı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme", "bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "konut veya iş yerinde gece vakti işlenen nitelikli yağma" ve "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık C.Ö. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Elif Bütüner'in kardeşi İlhan Günay, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Avukatların beyanlarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlanabilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 Mart 2024'te Arslanlı Mahallesi'nde yangın çıkan müstakil evde Durmuş ve eşi Elif Bütüner ölü bulunmuştu.

Bilirkişi uzmanlarının "yangının kundaklama sonucu çıktığı" yönündeki raporu üzerine jandarma ekipleri bölgede araştırma yapmış, aynı mahallede yaşayan ve yangın sonrası kent merkezindeki kuyumcuların olduğu bölgede dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen C.Ö, 4 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifadesinde olay gecesi Bütüner çiftinin evinde bulunduğunu, yangının kendisinin ikametten ayrıldıktan sonra çıkmış olabileceğini öne süren C.Ö, tutuklanmıştı.