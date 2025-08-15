Mersin'de Yangın: Evler Kül Oldu - Son Dakika
Mersin'de Yangın: Evler Kül Oldu

Mersin\'de Yangın: Evler Kül Oldu
15.08.2025 17:29
Silifke'de çıkan orman yangını kontrolden çıkarak evlere ulaştı, can kaybı ve maddi hasar var.

'ALEVLER SANİYELER İÇİNDE EVE ULAŞTI'

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde çıkan orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yangından en çok etkilenen mahallelerden biri olan Kırtıl'da yaşayan Mehmet Genç, alevlerin saniyeler içinde evlerine ulaştığını söyledi. Genç, "Yangına hiçbir şey yapamadım. Evde eşim de yanımdaydı, ateş her tarafımızı sarmıştı. Onu motorla zor aldım kaçtım. Biz kaçtıkça ateş arkamızdan geldi. Dağları aştık dolaştık, tekrar geldik ama o yoldan geçit vermediler. En son geldiğimde her yer kül olmuştu. Varım yoğum gitti, ben de bittim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Maalesef görünen budur" dedi.

YANGININ KAYNAK NEDENİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kırtıl Mahallesi Muhtarı Zarife Kıraslan da yangının çıkış nedenine ilişkin iddialarda bulundu. Kıraslan, "Birileri borulara kaynak yaparken, rüzgarlı havada yangın çıkmış. Rüzgarın etkisiyle çok kısa sürede tüm çevremizi sardı. Canımızı zor kurtardık. Köyde ciddi kayıplar var; hayvanlar telef oldu, evler yandı. Diyecek hiçbir şey yok" diye çaresizliğini dile getirdi.

Yangına sebep oldukları iddia edilen bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin),

Kaynak: DHA

17:20
16:44
