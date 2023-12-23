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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama

Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 30 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Mersin\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 13 Tutuklama
23.12.2023 - 13:49,
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Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönetenlere yönelik operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 19 Aralık'ta yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin çalışması kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında 30 milyon liralık hesap hareketliliği olduğu belirlendi.

Mersin'de, polis ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis sitelerinin yönetildiği 11 adrese 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanmış, adreslerde ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu, 12 bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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