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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönettiği tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mersin\'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
19.12.2023 - 11:14,
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MERSİN'de yasa dışı bahis oynatılan internet sitelerini yönettiği tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hesaplarda 30 milyon liralık hareketlilik tespit edilen 16 şüpheli için adreslere operasyon başlatıldı. Dron destekli eş zamanlı operasyonda bazı adreslere 'koçbaşı' kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 cep telefonu ve 12 laptop ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
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